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День Державного прапора України
Середа, Серпень 23, 2023 - 10:30
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545-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
22.08.23
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Україна
544-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
21.08.23
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Україна
543-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
20.08.23
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Україна
Сейшн
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: про сплеск величезної сили просвітління розмова відбулася на Ранчо 27 травня 1978 року.
19.08.23
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Минуле
542-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
19.08.23
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Україна
“Запорожець за Дунаєм”: невдале перелицювання
Олеся Ісаюк
Львівська опера стилізувала постановку під сучасність. Але ж замало лиш викинути з твору славослів’я Романових чи “дружби народів”
18.08.23
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Галичина
«Simon&Schuster» видасть «Амадоку» Софії Андрухович.
Бестселер «Амадока» Софії Андрухович вийде друком в одному з найбільших у світі видавництв «Simon & Schuster» (США). Англійська – тринадцята мова, якою побачить світ книжка української письменниці.
18.08.23
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Штука
Серпневі сецесії
Юрко ПРОХАСЬКО
Коли все літнє увиразнюється, усталюється, укладається, узвичаюється, тут же скромно і стрімко скрадається тремка і тривожна тінь, тактильний натяк скорого спаду
18.08.23
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Дискурси