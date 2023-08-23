День Державного прапора України

544-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.