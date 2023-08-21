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Дрон на передовій. Серпень 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2023 року
Понеділок, Серпень 21, 2023 - 23:45
До теми
543-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
20.08.23
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Україна
Сейшн
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: про сплеск величезної сили просвітління розмова відбулася на Ранчо 27 травня 1978 року.
19.08.23
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Минуле
542-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
19.08.23
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Україна
Ковчег із Жаданом у Києві
Після двох аншлагів у Львівській національній опері проєкт “Птах” прямує до столиці. В основі проєкту – мистецьке видання та вірші Сергія Жадана, які надихнули найкращих українських музикантів на створення пісень.
18.08.23
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Штука
541-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
18.08.23
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Україна
Дзюдо на камінню
Тарас Прохасько
Не дуже кого є брати на службу. А тих, кого закликали, треба сокотити. Серед них можуть бути настільки добрі вояки, що ледве терплять того всього, що над ними...
17.08.23
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Дискурси
Культурна дипломатія з-над берегів Рейну
Дзвенислава Саф’ян
Проанонсовано листопадовий двотижневий тур Німеччиною із дванадцяти концертів, домінантою яких стане українська симфонічна класика, та перший фестиваль української класичної та сучасної музики в Німеччині Sounds of Ukraine, започаткований солісткою Львівської філармонії Віоліною Петриченко.
17.08.23
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Штука
540-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 20 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах
17.08.23
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Україна