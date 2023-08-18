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знимка Міґеля Кларо
П'ятниця, Серпень 18, 2023 - 10:45
До теми
Ковчег із Жаданом у Києві
Після двох аншлагів у Львівській національній опері проєкт “Птах” прямує до столиці. В основі проєкту – мистецьке видання та вірші Сергія Жадана, які надихнули найкращих українських музикантів на створення пісень.
18.08.23
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Штука
Культурна дипломатія з-над берегів Рейну
Дзвенислава Саф’ян
Проанонсовано листопадовий двотижневий тур Німеччиною із дванадцяти концертів, домінантою яких стане українська симфонічна класика, та перший фестиваль української класичної та сучасної музики в Німеччині Sounds of Ukraine, започаткований солісткою Львівської філармонії Віоліною Петриченко.
17.08.23
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Штука
540-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 20 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах
17.08.23
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Україна
«Simon&Schuster» видасть «Амадоку» Софії Андрухович
Бестселер «Амадока» Софії Андрухович вийде друком в одному з найбільших у світі видавництв «Simon & Schuster» (США). Англійська – тринадцята мова, якою побачить світ книжка української письменниці.
16.08.23
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Штука
539-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках, звільнено Урожайне
16.08.23
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Україна
Війна в Україні реально може розвалити РФ
Олександр МОТИЛЬ
Дезінтеґрація Росії, кажуть, може зробити її непередбачуваною. Але ж чи була колись Росія передбачуваною?
15.08.23
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Дискурси
ІІІ Конгрес Культури у Львові
На Конгресі говоритимуть про мову війни, діяльність культурних інституцій, вплив міграції на сферу, зміну образу України за кордоном, роботу з культурними цінностями, роль культури тепер та у повоєнному відновленні.
15.08.23
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Штука
538-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Мар'їнському (Мар’їнка та Красногорівка) напрямках – за добу 15 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
15.08.23
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Україна