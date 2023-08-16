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Минуле божевілля не розкриває людям очі на божевілля теперішнє
Гельвецій
До теми
539-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках, звільнено Урожайне
16.08.23
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Україна
538-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Мар'їнському (Мар’їнка та Красногорівка) напрямках – за добу 15 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
15.08.23
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Україна
Тепла підготовка до холодної зими
Юрко ТИМЧУК
Розумні люди кажуть потрохи витягувати зі стрихів і льохів генератори, плести теплі шкарпетки й коцики, бо точно буде зима – і майже точно вона буде холодною і темною.
14.08.23
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Україна
Пушкін як російська матриця
Роксана Харчук
Саме Пушкін є тим, хто вперше в російському контексті надав російському націоналізму того значення, що його використовує і нинішній путінський режим.
14.08.23
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Штука
537-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках – за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
14.08.23
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Україна
Моя «теорія светра» на практиці
Майк Керріґан
Ви тягнете за розпущену нитку светра: безневинна, ніби, дія ризикує повністю розпороти светр, у результаті чого стане не дещо краще, а неймовірно гірше
13.08.23
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Дискурси
536-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 39 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
13.08.23
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Україна
Репетиція неможливого
Віталій Портников
Замирення з Росією великої частини грузинського суспільства стало передумовою великого російського нападу на Україну
13.08.23
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Дискурси