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Хто розуміє, що не відає нічого, той воістину мудрим є
Арій Дідім
До теми
537-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках – за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
14.08.23
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Україна
536-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 39 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
13.08.23
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Україна
ChatGPT втрачає ефективність. А може, і ні
Бенж Едвардс
Спеціальне дослідження стверджує, що ChatGPT втрачає ефективність, хоча деякі експерти критикують його методику; проблема в закритості OpenAI.
12.08.23
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Наука
Одне вітрило життя
Лілія Бомко
В українській бароковій літературі поширений мотив моря — людського життя та корабля. Від цього екзистенційного мотиву барокового моря слід відштовхуватися, читаючи збірку Василя Махна «Одновітрильний дім».
12.08.23
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Штука
Королівство рок’н’ролу
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: Сад і рок’н’рол – ти відчуваєш, який це атас, Святий?
12.08.23
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Минуле
«Цвіт граната»: між орієнталізмом і замаскованим зізнанням
Олеся Ісаюк
Твір виділяється вже тим, що “кримськотатарська” сторона постає цілком собі живою і людською, а не вічною затичкою на негативні ролі
11.08.23
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Україна
Джидда: перший крок до світу без Росії
Максим МУЛЯР
У Джидді Захід зустрівся з Ґлобальним Півднем, щоб поговорити про Україну без участі Росії. Чи було на виході досягнуто порозуміння?
11.08.23
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У світі
Опера «Зоря»: сатира на тоталітаризм
Діана Коломоєць
Мистецтво, творене на догоду, ніколи не буде справжнім, стверджують композитор Ігор Соневицький та поет Леонід Полтава– автори опери «Зоря», котрим вдалося вирватися з тенет радянщини.
11.08.23
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Штука