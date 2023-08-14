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14 серпня – 150 років з дня народження Івана Боберського
Понеділок, Серпень 14, 2023 - 00:30
До теми
«Цвіт граната»: між орієнталізмом і замаскованим зізнанням
Олеся Ісаюк
Твір виділяється вже тим, що “кримськотатарська” сторона постає цілком собі живою і людською, а не вічною затичкою на негативні ролі
11.08.23
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Україна
Джидда: перший крок до світу без Росії
Максим МУЛЯР
У Джидді Захід зустрівся з Ґлобальним Півднем, щоб поговорити про Україну без участі Росії. Чи було на виході досягнуто порозуміння?
11.08.23
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У світі
Опера «Зоря»: сатира на тоталітаризм
Діана Коломоєць
Мистецтво, творене на догоду, ніколи не буде справжнім, стверджують композитор Ігор Соневицький та поет Леонід Полтава– автори опери «Зоря», котрим вдалося вирватися з тенет радянщини.
11.08.23
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Штука
535-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
11.08.23
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Україна
534-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 34 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
10.08.23
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Україна
Парфен
Тарас Прохасько
У певний час він побачив найстрашніше – як людяно виглядає диявол. Тож малював його лики, немов рисувальник з інтерполу.
10.08.23
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Дискурси
Новий сезон Львівської опери
Відкриття сезону відбудеться прем’єрою опери С. Гулака-Артемовського, на глядачів також чекатимуть шедеври світового та українського балету, легендарні опери Моцарта та Пуччіні, балет для родинного перегляду, а також довгоочікуване повернення оперети.
10.08.23
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Штука
533-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
10.08.23
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Україна