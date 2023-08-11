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Пізнати – це наштовхнутися на якусь таємницю
Карел Чапек
До теми
Опера «Зоря»: сатира на тоталітаризм
Діана Коломоєць
Мистецтво, творене на догоду, ніколи не буде справжнім, стверджують композитор Ігор Соневицький та поет Леонід Полтава– автори опери «Зоря», котрим вдалося вирватися з тенет радянщини.
11.08.23
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Штука
Новий сезон Львівської опери
Відкриття сезону відбудеться прем’єрою опери С. Гулака-Артемовського, на глядачів також чекатимуть шедеври світового та українського балету, легендарні опери Моцарта та Пуччіні, балет для родинного перегляду, а також довгоочікуване повернення оперети.
10.08.23
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Штука
533-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
10.08.23
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Україна
Парфьон: картографія втрат
Парфьон зображає те, чого вже ніби і немає, що відгородилося і від сучасного, і, навіть, від пам’яті. Тепер на цій загорожі видніється напис «тут був художник».
09.08.23
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Штука
532-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
09.08.23
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Україна
531-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому напрямках: за добу 37 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
08.08.23
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Україна
Пілігрими Фестивалю давньої музики
Володимир Сивохіп
Роман Стельмащук, маючи концептуальний погляд на історичне виконавство, заснував Фестиваль Давньої Музики у Львові. Також серед його заслуг — Барокова капела ЛНМА ім. М. Лисенка, записи дисків давньої музики і присутність слухачів, що відвідують концерти.
07.08.23
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Штука
«Ходімо ж, доленько моя!»
Андрій Содомора
«Via est vita». Шевченко – жив у справжньому, як це розуміли античні, значенні цього слова. Не довге, але по вінця виповнене життя
07.08.23
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Дискурси