ДРБ «Сонечко»

ХХ Фестиваль давньої музики у Львові

Щорічний Міжнародний фестиваль давньої музики у Львові у 2023 році пройде з 8 по 15 серпня. Цьогоріч він є ювілейним і відбудеться під егідою проєкту «Україна. Музи не мовчать», започаткованого Львівською національною філармонією ім. Мирослава Скорика з повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну.