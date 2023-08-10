Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
ДРБ «Сонечко»
головна
ДРБ «Сонечко»
Четвер, Серпень 10, 2023 - 12:45
До теми
532-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
09.08.23
|
|
Україна
531-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому напрямках: за добу 37 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
08.08.23
|
|
Україна
Пілігрими Фестивалю давньої музики
Роман Стельмащук, маючи концептуальний погляд на історичне виконавство, заснував Фестиваль Давньої Музики у Львові. Також серед його заслуг — Барокова капела ЛНМА ім. М. Лисенка, записи дисків давньої музики і присутність слухачів, що відвідують концерти.
07.08.23
|
|
Штука
530-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Петропавлівка), Бахмутському (Диліївка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка та Красногорівка), Запорізькому (Роботине) напрямках: за добу більше 50 бойових зіткнень.
07.08.23
|
|
Україна
Пережити цю зиму
Світлана Бреславська
Лишега… Це вже не ім’я – це символ глибинного й автентичного, а можливо, – єдино справжнього, що здобув український модерн, і що переросло в сучасну літературну традицію
06.08.23
|
|
Штука
529-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу більше 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
06.08.23
|
|
Україна
Стара фортеця
Віталій Портников
Ми вважали, що наша держава – спадкоємиця УРСР і їй не може загрожувати така доля, як УНР, та й Росії більшовиків уже немає...
06.08.23
|
|
Дискурси
ХХ Фестиваль давньої музики у Львові
Щорічний Міжнародний фестиваль давньої музики у Львові у 2023 році пройде з 8 по 15 серпня. Цьогоріч він є ювілейним і відбудеться під егідою проєкту «Україна. Музи не мовчать», започаткованого Львівською національною філармонією ім. Мирослава Скорика з повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну.
05.08.23
|
|
Штука