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Адольф Ґотліб
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Адольф Ґотліб «Cool Blast»
Понеділок, Серпень 7, 2023 - 11:00
До теми
Пілігрими Фестивалю давньої музики
Роман Стельмащук, маючи концептуальний погляд на історичне виконавство, заснував Фестиваль Давньої Музики у Львові. Також серед його заслуг — Барокова капела ЛНМА ім. М. Лисенка, записи дисків давньої музики і присутність слухачів, що відвідують концерти.
07.08.23
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Штука
530-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Петропавлівка), Бахмутському (Диліївка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка та Красногорівка), Запорізькому (Роботине) напрямках: за добу більше 50 бойових зіткнень.
07.08.23
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Україна
529-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу більше 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
06.08.23
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Україна
"Данило Нечай": алюзія на війну УНР і "білої армії"
Олеся Ісаюк
Радзикевич послідовно протиставляє лояльність короні ("панам") – і "народові", при цьому не скочуючись до варіації "класової боротьби"
05.08.23
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Україна
Ніч магічна
Іван Банах
Перший фраґмент другої частини «Львівського піплзбука»: «Замок». Очікуване багатосерійне видовище розпочинається
05.08.23
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Минуле
528-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу 36 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
05.08.23
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Україна
Косівські кола
Юрко ПРОХАСЬКО
І темніють зненацька ліси, і гори темніють, і води на поверхнях і в глибинах темніють. І тільки очі серед всього не темніють ніколи, ясніють, світяться, сяють.
04.08.23
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Дискурси
527-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
04.08.23
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Україна