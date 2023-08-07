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Івана Марчука «Сад спокуси»
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«Сад спокуси» Івана Марчука
Понеділок, Серпень 7, 2023 - 10:30
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529-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу більше 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
06.08.23
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Україна
"Данило Нечай": алюзія на війну УНР і "білої армії"
Олеся Ісаюк
Радзикевич послідовно протиставляє лояльність короні ("панам") – і "народові", при цьому не скочуючись до варіації "класової боротьби"
05.08.23
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Україна
528-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках: за добу 36 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
05.08.23
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Україна
527-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
04.08.23
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Україна
«Ми так жили, немов співали джаз…»
У суботу, 5 серпня, у Львові, на "!FESTrepublic", відбудеться унікальна подія: після дванадцятирічної перерви гурт “Мертвий півень” дасть сольний концерт.Це буде перший після тривалої паузи у творчості великий виступ команди із новим вокалістом Юрієм Рокецьким.
03.08.23
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Штука
Російські еліти хизуються своєю нелюдяністю
Олександр МОТИЛЬ
Ми більше не в царстві тваринної байдужості росіян до людського життя. Ми вже в царстві садизму та соціопатології
03.08.23
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Дискурси
526-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
03.08.23
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Україна
525-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
02.08.23
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Україна