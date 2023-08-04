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Леся Квик
Леся Квик
П'ятниця, Серпень 4, 2023 - 09:15
До теми
«Ми так жили, немов співали джаз…»
У суботу, 5 серпня, у Львові, на "!FESTrepublic", відбудеться унікальна подія: після дванадцятирічної перерви гурт “Мертвий півень” дасть сольний концерт.Це буде перший після тривалої паузи у творчості великий виступ команди із новим вокалістом Юрієм Рокецьким.
03.08.23
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Штука
526-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
03.08.23
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Україна
525-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
02.08.23
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Україна
На струнах осені й весни
Андрій Содомора
А вже серпень жито серпле, строїть осені струну... Петро Шкраб’юк, народжений з другим кроком серпня («День – крок життя» – Сенека), мав би з цим погодитися
02.08.23
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Минуле
Два військових прикордоння – дві історії
Нікодем Щиґловський
Росія, засновуючи в українських степах Слов'яносербію та Новосербію, не тільки копіювала модель Військової границі, а свідомо вдалася до соціальної інженерії
01.08.23
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Минуле
Були люди-великани
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Були люди-великани, та згорґіли з сили, загорґіли и гріхами Господа гнівили. Рано Богу ни молилис’, посту ни тримали, їли, пили и гуляли. Свєт ни шінували.
01.08.23
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Дискурси
Мандрівка за горизонт
Наталка Туліна-Маруняк
Кольори іще не сказали в живописі все, і в мистецтві загалом! Ці практики ще досі актуальні для художників і глядачів. Тому не дивно, що Володимир Ульянов послідовно і систематично досліджує абстракцію у своїх монохромах.
01.08.23
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Штука
524-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за минулу добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
01.08.23
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Україна