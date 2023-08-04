Мандрівка за горизонт

Наталка Туліна-Маруняк

Кольори іще не сказали в живописі все, і в мистецтві загалом! Ці практики ще досі актуальні для художників і глядачів. Тому не дивно, що Володимир Ульянов послідовно і систематично досліджує абстракцію у своїх монохромах.