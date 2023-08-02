Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть
Лука 12:48
До теми
525-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
02.08.23
|
|
Україна
На струнах осені й весни
Андрій Содомора
А вже серпень жито серпле, строїть осені струну... Петро Шкраб’юк, народжений з другим кроком серпня («День – крок життя» – Сенека), мав би з цим погодитися
02.08.23
|
|
Минуле
Два військових прикордоння – дві історії
Нікодем Щиґловський
Росія, засновуючи в українських степах Слов'яносербію та Новосербію, не тільки копіювала модель Військової границі, а свідомо вдалася до соціальної інженерії
01.08.23
|
|
Минуле
524-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за минулу добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
01.08.23
|
|
Україна
Перед Харлан незручно
Юрко ТИМЧУК
Вчинок Ольги Харлан (багаторазової чемпіонки Європи, світу та Олімпіади) і події, що сталися на її батьківщині, дали привід згадати приказку про Д’Артаньяна і …дарасів
31.07.23
|
|
Україна
523-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 20 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
31.07.23
|
|
Україна
Як розпочнеться Третя світова
Віталій Портников
А якщо справжній Ґляйвіц ще попереду і саме туди спрямована путінська авантюра з «Ваґнером» в Білорусі, поближче до Польщі?
30.07.23
|
|
Дискурси
522-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 36 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
30.07.23
|
|
Україна