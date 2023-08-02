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антична клепсидра (водяний годинник)
Середа, Серпень 2, 2023 - 14:00
До теми
Два військових прикордоння – дві історії
Нікодем Щиґловський
Росія, засновуючи в українських степах Слов'яносербію та Новосербію, не тільки копіювала модель Військової границі, а свідомо вдалася до соціальної інженерії
01.08.23
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Минуле
524-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за минулу добу понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
01.08.23
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Україна
523-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 20 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
31.07.23
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Україна
Як розпочнеться Третя світова
Віталій Портников
А якщо справжній Ґляйвіц ще попереду і саме туди спрямована путінська авантюра з «Ваґнером» в Білорусі, поближче до Польщі?
30.07.23
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Дискурси
522-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 36 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
30.07.23
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Україна
Метеорит австрійського світу
Володимир Великочий
Суб'єктивні замітки на марґінесах недавньої студії Івана Монолатія «Габсбурзький міт Василя Стефаника».
29.07.23
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Минуле
Воїн Світла
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: гіпісова комуна на Замарстинівській, Алік Олісевич і його All you need is love
29.07.23
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Минуле
521-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 27 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
29.07.23
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Україна