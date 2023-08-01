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Дрони на передовій. Серпень 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2023 року
Вівторок, Серпень 1, 2023 - 10:15
До теми
523-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 20 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
31.07.23
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Україна
522-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 36 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
30.07.23
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Україна
Воїн Світла
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: гіпісова комуна на Замарстинівській, Алік Олісевич і його All you need is love
29.07.23
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Минуле
521-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 27 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
29.07.23
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Україна
Хто є ху… в Ніґері?
Максим МУЛЯР
Перевороти в Ніґері – справа звична, як і загалом у багатьох країнах Африки. Проте останній путч в цій західноафриканській країні особливий, оскільки можна говорити про український і російський чинники.
28.07.23
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У світі
Молодість
Олег Яськів
Дорога до штабу тягнеться довгою вимученою смугою вздовж лінії фронту. Мальовничо, занедбано, порожньо...
28.07.23
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Дискурси
Гуцульщина у кінофокусі
Документальна стрічка «Невагома / Weightless» режисерів та візуальних художників з Роттердама Марти Гринюк і Ніка Томаса розповідає про маловідомі традиції та культуру Карпат. Показ відбудеться 29 липня о 16:00 в івано-франківській галереї «Асортиментна кімната».
28.07.23
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Штука
520-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. На Шахтарському напрямку ЗСУ звільнили Старомайорське, продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
28.07.23
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Україна