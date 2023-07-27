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Той, хто не хоче, коли може, коли схоче, не матиме
Роберт Бартон
До теми
519-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за минулу добу 28 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
27.07.23
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Україна
Гучне пограбування в «Solvay»
Юрій Винничук
Через шістдесят років його спробували повторити у львівському офісі «Просвіти». Результат досі широкій публіці невідомий.
26.07.23
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Дискурси
«Рефракція» Петра Старуха
Богдан Мисюга
28 липня у залах Національного музею у Львові відкриється ретроспективна виставка Петра Старуха «Рефракція». Просте значення назви («заломлення») дуже добре пояснює траєкторію його творчого прогресу, що завше тонко реагував на світоглядні зміни в суспільстві.
26.07.23
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Штука
518-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за минулу добу 26 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
26.07.23
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Україна
Іван Франко й о. Іван Кипріян: принагідні перетини шляхів
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Непересічна постать священника, який розвивав українську музичну культуру, служив капеланом, загалом жив так, як проповідував, і помер мучеником
25.07.23
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Минуле
Хто?
Майкл Мишкало
Так, держава – це ми. Хтось воює, а хтось краде гуманітарну допомогу, бере хабарі, перепродує навіть те, що привезено для ЗСУ
25.07.23
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Дискурси
Далі буде
Юрко ТИМЧУК
Буфонада з арештом Гіркіна матиме продовження, якщо той несподівано вдавиться макаронами в їдальні на Бутирці, але, крім історії з терористом, є ще багато довгограючих серіалів
25.07.23
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Україна
517-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за минулу добу 35 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
25.07.23
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Україна