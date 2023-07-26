Mick Jagger

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Мік Джаггер: 80 років
Середа, Липень 26, 2023 - 12:30
До теми
«Рефракція» Петра Старуха
Богдан Мисюга
28 липня у залах Національного музею у Львові відкриється ретроспективна виставка Петра Старуха «Рефракція». Просте значення назви ( «заломлення») дуже добре пояснює траєкторію його творчого прогресу, що завше тонко реагував на світоглядні зміни в суспільстві.
26.07.23
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Штука
Далі буде
Юрко ТИМЧУК
Буфонада з арештом Гіркіна матиме продовження, якщо той несподівано вдавиться макаронами в їдальні на Бутирці, але, крім історії з терористом, є ще багато довгограючих серіалів
25.07.23
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Україна
517-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за минулу добу 35 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
25.07.23
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Україна
Музика для короля
Олександра Шутко
29 липня у Львові в рамках VIII Міжнародного фестивалю «Pizzicato e Cantabile» відбудеться унікальний концерт, на якому звучатимуть твори з репертуару прусського короля Фридриха Великого (1712–1786). Адже той був не лише знаним полководцем і правителем, а й вправним флейтистом.
24.07.23
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Штука
516-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 35 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
24.07.23
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Україна
515-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
23.07.23
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Україна
Привид Опери
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Опера, Алік Олісевич і щур у світлі прожекторів на рампі
22.07.23
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Минуле
Весілля з Петрозаводська
Василь МАХНО
Як тільки бузок розквітав, його нещадно ламали. Але із запахом ніхто не міг впоратися. Була в тому задушливому запахові бузку відчайдушна впертість, зрідні завзятій боротьбі...
22.07.23
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Дискурси