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Мовчання скріплює мова, а своєчасність скріплює мовчання
Солон
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Музика для короля
Олександра Шутко
29 липня у Львові в рамках VIII Міжнародного фестивалю «Pizzicato e Cantabile» відбудеться унікальний концерт, на якому звучатимуть твори з репертуару прусського короля Фридриха Великого (1712–1786). Адже той був не лише знаним полководцем і правителем, а й вправним флейтистом.
24.07.23
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Штука
516-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 35 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
24.07.23
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Україна
515-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
23.07.23
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Україна
Привид Опери
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Опера, Алік Олісевич і щур у світлі прожекторів на рампі
22.07.23
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Минуле
514-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
22.07.23
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Україна
«Стати справжнім»: що ховається за модними перегонами?
Олеся Ісаюк
Ряд суспільних практик перетворюється на корсет. І відмова від ідентичності виглядає цілком допустимою ціною "цивілізованості"
21.07.23
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Україна
Нещасливці (пост)радянського Макондо
Світлана Вардеванян
Роман про марні спроби зауважити реальність можна читати як спробу рефлексії про заблукане в часі (пост)радянське покоління – хворобливе й неприкаяне: люди в «холоді відчаю» існують, але не живуть, бо для життя треба зауважити себе, зустрітися з Іншим.
21.07.23
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Штука
513-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках. ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
21.07.23
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Україна