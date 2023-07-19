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Міра слову – не мовець, а слухач
Платон
До теми
Камо грядеши? Про світоглядну основу безпеки і прогресу людства
Олександр КОСТЕНКО
Культура людей – це зовсім не заперечення природності їх життя
19.07.23
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Дискурси
511-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка, Красногорівка), Шахтарському (Рівнопіль, Новодарівка) напрямках: за минулу добу 20 бойових зіткнень
19.07.23
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Україна
Пуччіні і Крушельницька: паралелі долі
Галина Тихобаєва
Італієць і українка… Композитор і співачка… Об’єднані світом музичного театру...
18.07.23
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Минуле
510-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Лиман Перший), Лиманському (Діброва, Веселе), Бахмутському (Іванівське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка, Красногорівка), Шахтарському напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
18.07.23
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Україна
Доцільність вкуситися в язик
Юрко ТИМЧУК
Емоції пасують Міккі Маусу і Петрику П’яточкіну. Дорослим людям варто частіше керуватися принципом Сил спеціальних операцій «тихо прийшов, тихо пішов».
17.07.23
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Україна
509-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Масютівка), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Старомайорське) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
17.07.23
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Україна
«Кругом поле, як те море...»
Андрій Содомора
Дві такі подібні до себе, але й такі далекі стихії – поле й море... Над ними – голос вітру, навіваючи такі болісні настрої розлуки, самотності
17.07.23
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Дискурси
508-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Андріївка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу 38 бойових зіткнень
16.07.23
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Україна