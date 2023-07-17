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головна
Плакат від руху "Жовта стрічка" в окупованій росіянами Керчі
Понеділок, Липень 17, 2023 - 12:00
До теми
508-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Андріївка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу 38 бойових зіткнень
16.07.23
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Україна
«Бачить далі, аніж зір»: поезія Павла Мовчана
Надія Гаврилюк
Поезія Павла Мовчана нагадує лінзу, що збирає світло. Неювілейні нотатки
15.07.23
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Штука
Пілігрим
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Мефодій і його зустріч зі Сковородою, Великим Філософом у серпні 84-го
15.07.23
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Минуле
507-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському (Діброва, Новосадове), Бахмутському (Берхівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу 32 бойові зіткнення
15.07.23
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Україна
Це Захід має бути вдячний Україні
Яцек Жаковський
Завдяки цій війні, яку українці виграють для нас, Захід повернув собі майбутнє. Це він має бути вдячний, а не Україна. Політик, що цього не розуміє, є дурнем
14.07.23
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Дискурси
Навіщо шведам НАТО? Навіщо Альянсу Швеція?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Анкара вирішила відкрити Стокгольму шлях до НАТО. Членство Швеції відчутно посилить північносхідний фланг Альянсу й водночас підніме рівень безпеки для самих шведів.
14.07.23
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У світі
506-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському (Невське, Терни), Бахмутському (Берхівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень
14.07.23
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Україна
Як таке передати?
Тарас Прохасько
А зараз розійдеться, щоби за мить возз'єднатися з усім трішки зміненим. Бути у самості, бути відірваним від іншого йому не вдасться. Бо це не має для всього жодного сенсу
13.07.23
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Дискурси