Цензура – це реклама за рахунок держави.

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Федеріко Фелліні
До теми
505-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському (Новоселівське), Бахмутському, Авдіївському (Авдіївка, Керамік), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу 35 бойових зіткнень
13.07.23
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Україна
У пошуках суголосся
Андрій Содомора
Про витончені поетичні мініатюри-«поцілунки» польської поетки: «картину, яка промовляє» (поезію), відтінює «поезією, яка мовчить» (малюнком)...
12.07.23
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Штука
Питань до Росії нема
Юрій Винничук
Антипольські репресії в СССР мають усі ознаки етнічного геноциду, але про нього Сейм не згадує
12.07.23
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Дискурси
504-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішний наступ на Куп’янському, Лиманському (Веселе), Бахмутському (Григорівка, Оріхово-Василівка), Авдіївському (Невельське, Первомайське, Сєверне), Мар'їнському (Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка), Шахтарському (Благодатне) напрямках: за добу 27 бойових зіткнень
12.07.23
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Україна
Майбутнє війни настало в Україні: рої дронів
Ерік Шмідт
Ексдиректор Google про те, як успіхи українців на війні пояснюються їхньою здатністю адоптувати й адаптувати нові технології
11.07.23
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Дискурси
Здається, от-от – і все
Майкл Мишкало
Війна породила не тільки свою економіку, легальну і тіньову, – війна породила шалений попит на інформацію. І на сьогодні ми маємо тьму розмаїтих блогерів
11.07.23
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Дискурси
503-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському (Григорівка), Авдіївському (Сєверне), Мар'їнському (Мар’їнка, Красногорівка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу близько 30 бойових зіткнень
11.07.23
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Україна
Зацикленість на саміті
Юрко ТИМЧУК
Валерієві Залужному виповнилося п’ятдесят років, і це стало ледь не єдиним фактом, довкола якого не спалахували дискусії та суперечки.
10.07.23
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Україна