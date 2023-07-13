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Танкіст. Липень. 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2023 року
Четвер, Липень 13, 2023 - 10:45
До теми
504-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішний наступ на Куп’янському, Лиманському (Веселе), Бахмутському (Григорівка, Оріхово-Василівка), Авдіївському (Невельське, Первомайське, Сєверне), Мар'їнському (Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка), Шахтарському (Благодатне) напрямках: за добу 27 бойових зіткнень
12.07.23
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Україна
503-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському (Григорівка), Авдіївському (Сєверне), Мар'їнському (Мар’їнка, Красногорівка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу близько 30 бойових зіткнень
11.07.23
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Україна
«Сонце заходить, гори чорніють...»
Андрій Содомора
«Кобзар» не вимагає яскравих ілюстрацій: він сам себе якнайкраще ілюструє, тобто висвітлює свої образи. Варто лиш відчути насолоду творення
10.07.23
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Дискурси
502-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (західніше Спірного), Бахмутському (Дубово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу близько 30 бойових зіткнень
10.07.23
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Україна
501-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Веселе), Бахмутському (Біла Гора, Іванівське), Авдіївському (Новокалинове, Степове, Первомайське, Невельське), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Благодатне) напрямках: за добу більше 30 бойових зіткнень
09.07.23
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Україна
Пам'ятник Брежнєву
Віталій Портников
Здавалося б, це безглузде погруддя мало б стати першою жертвою декомунізації, але ж ні. Декомунізується все, окрім нього. На демонтаж Брежнєва не вистачає грошей
09.07.23
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Дискурси
Про націогенез і будівництво держави
Володимир В'ятрович
Нації не будують, а вирощують. Нація – це радше рослина, яка проростає із зерна, ніж будівля, яку споруджують за планом
08.07.23
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Дискурси
Час Вірменки
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Вірменка, культова кофейня – кафе – каварня – літературно-музичний салон
08.07.23
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