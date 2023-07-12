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Апостоли Петро і Павло (Ель Греко)
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Апостоли Петро і Павло (Ель Греко)
Середа, Липень 12, 2023 - 11:30
До теми
503-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському (Григорівка), Авдіївському (Сєверне), Мар'їнському (Мар’їнка, Красногорівка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу близько 30 бойових зіткнень
11.07.23
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Україна
502-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (західніше Спірного), Бахмутському (Дубово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу близько 30 бойових зіткнень
10.07.23
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Україна
501-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Веселе), Бахмутському (Біла Гора, Іванівське), Авдіївському (Новокалинове, Степове, Первомайське, Невельське), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Благодатне) напрямках: за добу більше 30 бойових зіткнень
09.07.23
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Україна
Про націогенез і будівництво держави
Володимир В'ятрович
Нації не будують, а вирощують. Нація – це радше рослина, яка проростає із зерна, ніж будівля, яку споруджують за планом
08.07.23
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Дискурси
Час Вірменки
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Вірменка, культова кофейня – кафе – каварня – літературно-музичний салон
08.07.23
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Минуле
500-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Головнокомандувачеві ЗСУ генералу Валерієві Залужному виповнилося 50 років. Доля полководця – виправдати сподівання війська і суспільства. Маємо одну Україну, один виклик, одну мету, тож разом до Перемоги!» (Начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала)
08.07.23
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Україна
Плини липня
Юрко ПРОХАСЬКО
Лите срібло липневого світла. Дні з намірами, але без мети, бо метою є саме літо, а наміром якщо не купальська купіль, то бодай купання на Купала
07.07.23
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Дискурси
499-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Кармазинівка), Бахмутському (Біла Гора, Іванівське), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень
07.07.23
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Україна