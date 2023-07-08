50 років генералу Залужному

Виходячи з тіні імперії

Радомир Мокрик

Будь-який крок, спрямований на зменшення чи витіснення українського з нашого простору, – шкідливий. Зараз усе й однозначно повинно працювати на утвердження нашої культури. Якщо не тепер, то вже, мабуть, ніколи.