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Різдво Івана Предтечі
П'ятниця, Липень 7, 2023 - 20:15
До теми
25-ліття Фонду „Pro Musica Viva”
Роман РЕВАКОВИЧ
Назва в інтенції засновників мала означати «щоб музика жила», а спеціалізація Фонду – промоція польської культури в Україні та української в Польщі
05.07.23
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Штука
497-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське) та Лиманському (Нововодяне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за добу 40 бойових зіткнень
05.07.23
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Україна
Не по-літньому жваво
Юрко ТИМЧУК
Бракувало людської погоди і чергового фарсопутчу в РФ. Всього решта було достатньо, навіть із чубком.
04.07.23
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Україна
496-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському та Лиманському (7 атак), Бахмутському (9 атак), Авдіївському, Мар'їнському (15 атак), Шахтарському напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
04.07.23
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Україна
Виходячи з тіні імперії
Радомир Мокрик
Будь-який крок, спрямований на зменшення чи витіснення українського з нашого простору, – шкідливий. Зараз усе й однозначно повинно працювати на утвердження нашої культури. Якщо не тепер, то вже, мабуть, ніколи.
03.07.23
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Галичина
Львівська опера: підсумки сезону
Попри ракетні загрози та аварійні вимкнення світла театр презентувати декілька знакових премʼєр українського оперного та балетного репертуару, по-новому переосмислив українську класику та здобув визнання світової мистецької спільноти як «Найкращий оперний театр» за версією International Opera Awards!
03.07.23
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Штука
495-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському (Міньківка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень.
03.07.23
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Україна
494-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Невське та південніше Діброви), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу 46 бойових зіткнень.
02.07.23
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Україна