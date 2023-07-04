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Спробуй, можливо, тобі вдасться прожити, задоволеним своєю долею
Марк Аврелій
До теми
Не по-літньому жваво
Юрко ТИМЧУК
Бракувало людської погоди і чергового фарсопутчу в РФ. Всього решта було достатньо, навіть із чубком.
04.07.23
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Україна
496-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському та Лиманському (7 атак), Бахмутському (9 атак), Авдіївському, Мар'їнському (15 атак), Шахтарському напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
04.07.23
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Україна
Львівська опера: підсумки сезону
Попри ракетні загрози та аварійні вимкнення світла театр презентувати декілька знакових премʼєр українського оперного та балетного репертуару, по-новому переосмислив українську класику та здобув визнання світової мистецької спільноти як «Найкращий оперний театр» за версією International Opera Awards!
03.07.23
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Штука
495-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському (Міньківка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень.
03.07.23
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Україна
494-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Невське та південніше Діброви), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу 46 бойових зіткнень.
02.07.23
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Україна
Тувинський полководець
Віталій Портников
Присвятив залишок життя завоюванню нових «народних республік», які за задумом його панів мають стати такою самою мертвою землею, як батьківщина його батька
02.07.23
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Дискурси
Біль Арлекіна
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: історія Ґреґа, інтелектуала, естета, спортсмена, гіпаря
01.07.23
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Минуле
Світ виник без нашої участі, але без неї він неповний
Василь МАХНО
Що б ми не говорили про Єрусалим – сакральність місця буде завжди...
01.07.23
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Дискурси