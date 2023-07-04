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передова. липень 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2023 року
Вівторок, Липень 4, 2023 - 09:00
До теми
Львівська опера: підсумки сезону
Попри ракетні загрози та аварійні вимкнення світла театр презентувати декілька знакових премʼєр українського оперного та балетного репертуару, по-новому переосмислив українську класику та здобув визнання світової мистецької спільноти як «Найкращий оперний театр» за версією International Opera Awards!
03.07.23
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Штука
495-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському (Міньківка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень.
03.07.23
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Україна
494-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Невське та південніше Діброви), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу 46 бойових зіткнень.
02.07.23
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Україна
Біль Арлекіна
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: історія Ґреґа, інтелектуала, естета, спортсмена, гіпаря
01.07.23
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Минуле
Світ виник без нашої участі, але без неї він неповний
Василь МАХНО
Що б ми не говорили про Єрусалим – сакральність місця буде завжди...
01.07.23
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Дискурси
Наша «Маргарет Тетчер»
Оксана Палій
Тетяна Омелянівна сміялася разом з нами над "убивством принца Карла Маркса" і сказала: колись не можна було навіть мріяти, що прийдуть студенти, які не знатимуть усієї цієї радянської абракадабри, біографій комуністичних діячів, а тепер це вже реальність, і ця реальність їй дуже імпонує.
01.07.23
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Штука
493-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Серебрянський ліс), Бахмутському (Богданівка, Хромове), Авдіївському (Авдіївка, Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка), Шахтарському (Благодатне, Золота Нива) напрямках: за добу 22 бойові зіткнення
01.07.23
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Україна
“І будуть люди...”: вибрики пам’яті та непокора
Олеся Ісаюк
Саме пам'ять, цей зрадливий інструмент, про українське і про громадську активність зачищали чи не найретельніше...
30.06.23
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Україна