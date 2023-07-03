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Вікторія Амеліна
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Вікторія Амеліна (1 січня 1986, Львів — 1 липня 2023, Дніпро)
Понеділок, Липень 3, 2023 - 12:00
До теми
Львівська опера: підсумки сезону
Попри ракетні загрози та аварійні вимкнення світла театр презентувати декілька знакових премʼєр українського оперного та балетного репертуару, по-новому переосмислив українську класику та здобув визнання світової мистецької спільноти як «Найкращий оперний театр» за версією International Opera Awards!
03.07.23
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Штука
494-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Невське та південніше Діброви), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу 46 бойових зіткнень.
02.07.23
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Україна
Наша «Маргарет Тетчер»
Оксана Палій
Тетяна Омелянівна сміялася разом з нами над "убивством принца Карла Маркса" і сказала: колись не можна було навіть мріяти, що прийдуть студенти, які не знатимуть усієї цієї радянської абракадабри, біографій комуністичних діячів, а тепер це вже реальність, і ця реальність їй дуже імпонує.
01.07.23
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Штука
493-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Серебрянський ліс), Бахмутському (Богданівка, Хромове), Авдіївському (Авдіївка, Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка), Шахтарському (Благодатне, Золота Нива) напрямках: за добу 22 бойові зіткнення
01.07.23
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Україна
Всі ознаки failed state
Максим МУЛЯР
Що головним лузером бунту «Вагнера» виявився саме Путін, погоджуються майже всі експерти і політичні оглядачі, які коментують цю подію. Всім стало очевидно: Путін – старий нікечема, а путінська Росія – failed state.
30.06.23
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У світі
Путін і Прігожин варті один одного
Олександр МОТИЛЬ
Безлад, якого боїться Захід у разі повалення Путіна і занурення Росії в хаос, обіцяє потенційно радикальну й позитивну трансформацію Росії
30.06.23
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Дискурси
492-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Роздолівка, Білогорівка), Бахмутському (Бахмут), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 31 бойове зіткнення
30.06.23
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Україна
Гарячка, єресь, кіч і вдячність
Тарас Прохасько
На нашу вдячність за можливість жити отримуємо рівновелику Його вдячність. Вдячність за те, що погоджуємося жити.
29.06.23
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Дискурси