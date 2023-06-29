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Генштаб. Червень 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2023 року
Четвер, Червень 29, 2023 - 11:30
До теми
Врятувати цвіт української нації
Олена Лисенко
Ця повість написана про і для підлітків, вона покликана відвертати дітлашню від саморуйнування і вчинків, які часто не можна виправити. Попри те, що Ярослав Карпець підіймає складну і контраверсійну для українського суспільства тему, він робить це напрочуд… безтурботно і легко.
28.06.23
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Штука
490-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка та Побєда), Шахтарському (Рівнопіль) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень
28.06.23
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Україна
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23
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Україна
488-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (західніше Кривошиївки), Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Міньківка, Григорівка, Богданівка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 36 бойових зіткнень
26.06.23
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Україна
Старовинна музика у Львівській філармонії
Сергій Гаврилюк
Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції.
25.06.23
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Штука
487-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Берестове), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень
25.06.23
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Україна
Затоплений рай
Віталій Портников
Врятувати творчість Райко, не дати їй загинути. Адже цей затоплений рай був її і нашою маленькою Україною.
25.06.23
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Дискурси
Флет
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Пензель, монстр з неймовірною бородою, і його легендарне помешкання
24.06.23
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