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Абед Алем «Сила свободи»
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Абед Алем «Сила свободи»
Середа, Червень 28, 2023 - 12:30
До теми
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23
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Україна
488-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (західніше Кривошиївки), Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Міньківка, Григорівка, Богданівка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 36 бойових зіткнень
26.06.23
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Україна
Старовинна музика у Львівській філармонії
Сергій Гаврилюк
Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції.
25.06.23
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Штука
487-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Берестове), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень
25.06.23
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Україна
Флет
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Пензель, монстр з неймовірною бородою, і його легендарне помешкання
24.06.23
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Минуле
486-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (Веселе та південніше Діброви), Бахмутському (Хромове, Іванівське, Первомайське, Предтечине), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Вугледар, Золота Нива) напрямках: за добу 28 бойових зіткнень
24.06.23
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Україна
Місця її літа
Юрко ПРОХАСЬКО
Сифони заряджалися з велетенських чорних балонів з якимись глухими поршневими звуками. Потім я вітав їх, як добрих знайомців з дитинства, в картинах кубістів
23.06.23
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Дискурси
Франкова рецепція Василя Ільницького
Євген Нахлік
Бувши невисокої думки про художній рівень творів Ільницького, Франко вважав його за українського патріота
23.06.23
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Минуле