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Єва Гессе. Accession II
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Єва Гессе. Accession II
Понеділок, Червень 26, 2023 - 13:30
До теми
Старовинна музика у Львівській філармонії
Сергій Гаврилюк
Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції.
25.06.23
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Штука
487-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Берестове), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень
25.06.23
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Україна
486-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (Веселе та південніше Діброви), Бахмутському (Хромове, Іванівське, Первомайське, Предтечине), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Вугледар, Золота Нива) напрямках: за добу 28 бойових зіткнень
24.06.23
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Україна
Місця її літа
Юрко ПРОХАСЬКО
Сифони заряджалися з велетенських чорних балонів з якимись глухими, темними, поштовховими, поршневими звуками. Потім я вітав їх, як добрих знайомців з дитинства, в картинах кубістів
23.06.23
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Дискурси
Франкова рецепція Василя Ільницького
Євген Нахлік
Бувши невисокої думки про художній рівень творів Ільницького, Франко вважав його за українського патріота
23.06.23
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Минуле
485-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, без успіху, але тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось понад тридцять бойових зіткнень.
23.06.23
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Україна
Зміни світ новим наративом
Марцін Напюрковський
З точки зору семіотики наративи нагадують паразитів із космосу: вишуковують людських годувальників-носіїв і беруть їх під свій контроль
22.06.23
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Дискурси
Усі ми хочем України!
Тарас Прохасько
Слава Богу, що ми усі хочемо перемоги заради незалежності, щоби отримати паузу заради досягнення особистого щастя. А якою є узагальненіша мета – невідомо
22.06.23
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Дискурси