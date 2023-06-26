Єва Гессе. Accession II

Старовинна музика у Львівській філармонії

Сергій Гаврилюк

Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції.