Georges Braque

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Жорж Брак «Терпіння» (1942)
П'ятниця, Червень 23, 2023 - 00:00
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483-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (на Кремінну–Ямполівку), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському, Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень
21.06.23
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Україна
Баранчасте руно
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
На поді хати тримали зістрижене руно – виносили на стрих оберемки зістриженої вовни, мов хмари купчасті
20.06.23
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Дискурси
Черешневі грози
Юлія Баір
В сьогоденні літні грози не дарують того запаморочливо-втішного адреналіну. Громовиці нагадують вибухи. Блискавиці лякають. Але дитяча віра у радість теплої зливи нікуди не зникає.
20.06.23
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Галичина
Утверджувати життя музикою
Юрій Миненко, Аделіна Єфіменко
Наша місія спільна – вижити, жити, щоб показувати усьому світу нашу культуру, нашу обізнаність, ерудованість, доводити, що ми європейці, маємо високий рівень культури і освіти, що виступаємо як кращі з кращих поряд з європейськими колегами.
20.06.23
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Штука
482-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (Ямполівка, Торське, Григорівка, Спірне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Красногорівка, Мар’їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 45 бойових зіткнень
20.06.23
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Україна
Турбулентна стабільність
Юрко ТИМЧУК
Росіяни встоп’ятсоте «ховають» весь Генштаб ЗСУ і керівництво СБУ заодно, українці дружать «леопардами», чорношкірі мирять блідолицих. У небі над степами Донбасу чекають підводний човен
19.06.23
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Україна
481-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Спірне), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Вугледар) напрямках: за добу 24 бойові зіткнення
19.06.23
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Україна
480-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське, Берестове), Лиманському (Білогорівка), Бахмутському, Авдіївському (Степове, Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Водяне) напрямках: за добу 26 бойових зіткнень
18.06.23
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Україна