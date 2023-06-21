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Вчися у мене праці та доблесті, сину мій. Бути щасливим вчися у інших
Вергілій
До теми
483-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (на Кремінну–Ямполівку), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському, Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень
21.06.23
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Україна
Баранчасте руно
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
На поді хати тримали зістрижене руно – виносили на стрих оберемки зістриженої вовни, мов хмари купчасті
20.06.23
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Дискурси
482-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (Ямполівка, Торське, Григорівка, Спірне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Красногорівка, Мар’їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 45 бойових зіткнень
20.06.23
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Україна
Турбулентна стабільність
Юрко ТИМЧУК
Росіяни встоп’ятсоте «ховають» весь Генштаб ЗСУ і керівництво СБУ заодно, українці дружать «леопардами», чорношкірі мирять блідолицих. У небі над степами Донбасу чекають підводний човен
19.06.23
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Україна
481-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Спірне), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Вугледар) напрямках: за добу 24 бойові зіткнення
19.06.23
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Україна
480-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське, Берестове), Лиманському (Білогорівка), Бахмутському, Авдіївському (Степове, Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Водяне) напрямках: за добу 26 бойових зіткнень
18.06.23
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Україна
Люди й міста
Марина Горбатюк
Надзвичайно широка географія невеликої за обсягом збірки есеїв «Наш сусід Альберт Гофман», лаконічні описи, багато цитат із творів, листів, щоденників, спогадів сучасників: у центрі уваги Галини Петросаняк – кінець ХІХ, усе ХХ і частина ХХІ століття.
17.06.23
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Штука
Арка
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: історія Шарніра і його пошуків методів активного резистансу совдепії.
17.06.23
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