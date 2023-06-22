Генштаб. Червень 2023

Турбулентна стабільність

Юрко ТИМЧУК

Росіяни встоп’ятсоте «ховають» весь Генштаб ЗСУ і керівництво СБУ заодно, українці дружать «леопардами», чорношкірі мирять блідолицих. У небі над степами Донбасу чекають підводний човен