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Істина спалює і нищить усі стихії, показуючи, що вони лише тінь її
Григорій Сковорода
До теми
481-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Спірне), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Вугледар) напрямках: за добу 24 бойові зіткнення
19.06.23
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Україна
480-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське, Берестове), Лиманському (Білогорівка), Бахмутському, Авдіївському (Степове, Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Водяне) напрямках: за добу 26 бойових зіткнень
18.06.23
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Україна
Люди й міста
Марина Горбатюк
Надзвичайно широка географія невеликої за обсягом збірки есеїв «Наш сусід Альберт Гофман», лаконічні описи, багато цитат із творів, листів, щоденників, спогадів сучасників: у центрі уваги Галини Петросаняк – кінець ХІХ, усе ХХ і частина ХХІ століття.
17.06.23
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Штука
Арка
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: історія Шарніра і його пошуків методів активного резистансу совдепії.
17.06.23
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Минуле
«Діамантовий перстень»: деколонізація як воскресіння націй
Олеся Ісаюк
Уся історія є подвійним “шляхом героя”, тобто шляхом випробувань, після якого герой віднаходить себе справжнього й осмислює сенс власного життя
17.06.23
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Україна
479-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському (в районах Степового й Авдіївки) та Мар'їнському (в районі Мар’їнки), Шахтарському (Водяне, Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу 36 бойових зіткнень
17.06.23
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Україна
Росія нарешті стає для німців найбільшою загрозою для миру
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Китай є конкурентом, але також і партнером, а Росія – найбільшою загрозою. Німецький уряд ухвалив свою першу в історії стратегію безпеки, яка виходить далеко за межі політики та оборони.
16.06.23
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У світі
No conclusive evidence
Майкл Мишкало
Найбільше вкурвило обурення: «ну добре, вони країну вбивають, людей, але тварин цих беззахисних за що?» – аж хочеться крикнути: чим вам люди не догодили?!
16.06.23
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Дискурси