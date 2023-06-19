Істина спалює і нищить усі стихії, показуючи, що вони лише тінь її

Росія нарешті стає для німців найбільшою загрозою для миру

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

Китай є конкурентом, але також і партнером, а Росія – найбільшою загрозою. Німецький уряд ухвалив свою першу в історії стратегію безпеки, яка виходить далеко за межі політики та оборони.