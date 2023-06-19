Театр емпатії

Роман Гребенюк

Через війну багато хто втратив сімʼї, тому усиновлення й інші життєві теми є необхідними для обговорення з глядачами. У нашій виставі йдеться про бажання бути комусь потрібним. І це проблема не лише дітей, які ростуть без батьків.