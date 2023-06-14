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Бо багато покликаних, — та вибраних мало
від Матвія 22:14
До теми
476-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора), Авдіївському (Авдіївка, Невельське) та Мар'їнському (в районі Мар’їнки) напрямках. За добу відбулося 28 бойових зіткнень
14.06.23
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Україна
475-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському (Веселе, Білогорівка), Бахмутському (Біла Гора), Авдіївському (біля Авдіївки) та Мар'їнському (в районі міста Мар’їнка), Шахтарському (Благодатне) напрямках. За добу відбулося 26 бойових зіткнень
13.06.23
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Україна
Свобода – це щось, що нас усіх об'єднує
Пер Йоганссон
Ми були нацією зі загальною вірою в мир і безсмертя людства, а зараз перебуваємо в зовсім іншому становищі, коли над нами нависла реальна близькість війни.
12.06.23
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Галичина
Щось починається, ось все ніяк не закінчиться
Юрко ТИМЧУК
Поціновувачі символізму смакують назви звільнених українських сіл – Нескучне і Благодатне. Решта українців готуються до нових злочинів росіян
12.06.23
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Галичина
474-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Іванівське та Біла Гора), Авдіївському (біля Авдіївки) та Мар'їнському (в районі міста Мар’їнка) напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулося 25 бойових зіткнень.
12.06.23
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Україна
90 років львівського органа: ювілейний концерт
Анастасія Сисенко
У Львівському органному залі відбулося святкування 90-річчя з дня встановлення органа. На великому симфонічному концерті ювіляр-орган дивував слухачів своєю емоційністю та потужністю, створюючи особливий зв'язок між артистами, музичними творами та слухачами.
11.06.23
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Штука
473-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (в районі Білогорівки), Бахмутському (у напрямку Білої Гори) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). Тривають важкі бої. За добу відбулося 28 бойових зіткнень
11.06.23
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Україна
До пацифіка
Іван Банах
Перший фраґмент «Гіпі сторі’з меґезін» – першої частини «Львівського піплзбука»: в триґерній точці на Лисенка
10.06.23
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