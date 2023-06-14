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Кармен Еррера
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Кармен Еррера «Зустріч» (2009)
Середа, Червень 14, 2023 - 10:45
До теми
475-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському (Веселе, Білогорівка), Бахмутському (Біла Гора), Авдіївському (біля Авдіївки) та Мар'їнському (в районі міста Мар’їнка), Шахтарському (Благодатне) напрямках. За добу відбулося 26 бойових зіткнень
13.06.23
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Україна
474-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Іванівське та Біла Гора), Авдіївському (біля Авдіївки) та Мар'їнському (в районі міста Мар’їнка) напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулося 25 бойових зіткнень.
12.06.23
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Україна
90 років львівського органа: ювілейний концерт
Анастасія Сисенко
У Львівському органному залі відбулося святкування 90-річчя з дня встановлення органа. На великому симфонічному концерті ювіляр-орган дивував слухачів своєю емоційністю та потужністю, створюючи особливий зв'язок між артистами, музичними творами та слухачами.
11.06.23
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Штука
473-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (в районі Білогорівки), Бахмутському (у напрямку Білої Гори) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). Тривають важкі бої. За добу відбулося 28 бойових зіткнень
11.06.23
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Україна
До пацифіка
Іван Банах
Перший фраґмент «Гіпі сторі’з меґезін» – першої частини «Львівського піплзбука»: в триґерній точці на Лисенка
10.06.23
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Минуле
Жінка між двома країнами: Ізабелла де Вандом
Олеся Ісаюк
Навіть незалежність виборюється, бува, нечесними методами. Але цінність незалежності — власне у ній самій.
10.06.23
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Україна
472-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка і Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Сєверне) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). За добу відбулося 34 бойові зіткнення
09.06.23
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Україна
Ким був і/або ким не був Яків Макогін
Іван Монолатій
Скандальний і таємничий Яків Макогін залишається особою маловідомою навіть фахівцям. Хто він: авантюрист? олігарх? патріот? аґент спецслужб?
09.06.23
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Минуле