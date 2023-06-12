Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
благодатне
головна
Українські воїни підіймають прапор над звільненим Благодатним
Понеділок, Червень 12, 2023 - 11:30
До теми
90 років львівського органа: ювілейний концерт
Анастасія Сисенко
У Львівському органному залі відбулося святкування 90-річчя з дня встановлення органа. На великому симфонічному концерті ювіляр-орган дивував слухачів своєю емоційністю та потужністю, створюючи особливий зв'язок між артистами, музичними творами та слухачами.
11.06.23
|
|
Штука
473-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (в районі Білогорівки), Бахмутському (у напрямку Білої Гори) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). Тривають важкі бої. За добу відбулося 28 бойових зіткнень
11.06.23
|
|
Україна
472-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка і Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Сєверне) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). За добу відбулося 34 бойові зіткнення
09.06.23
|
|
Україна
Ким був і/або ким не був Яків Макогін
Іван Монолатій
Скандальний і таємничий Яків Макогін залишається особою маловідомою навіть фахівцям. Хто він: авантюрист? олігарх? патріот? аґент спецслужб?
09.06.23
|
|
Минуле
Стрункість стебел
Юрко ПРОХАСЬКО
Пора найпрямішого стояння стебла, найстрункішого стремління, струменистої стрункості, бучних і безоглядних буянь била...
09.06.23
|
|
Дискурси
471-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Веселе), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора), Авдіївському (Сєверне та Опитне) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). За добу відбулося 47 бойових зіткнень
08.06.23
|
|
Україна
Війна за голос
Оксана Забужко
Після 15 місяців переможної війни, яка підтвердила успіх 30 років Незалежності, ми все ще залишаємося в їхніх очах у становищі мовчазного субалтерна, який не може говорити сам за себе
08.06.23
|
|
Галичина
Мистецький фестиваль на 20-річчя «Оселі» ім. Олесі Саноцької
10-11 червня оселяни запрошують усіх небайдужих у гості до нового Центру підтримки — набутися разом, подякувати одне одному за підтримку у скруті і в радості та відзначити 20-ліття, відкритого у Винниках 2003 року Спільнотою «Емаус — Оселя» Центру підтримки людей, які втратили дім.
08.06.23
|
|
Штука