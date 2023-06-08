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Василь Барвінський
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60 років тому помер Василь Барвінський
Четвер, Червень 8, 2023 - 22:45
До теми
Мистецький фестиваль на 20-річчя «Оселі» ім. Олесі Саноцької
10-11 червня оселяни запрошують усіх небайдужих у гості до нового Центру підтримки — набутися разом, подякувати одне одному за підтримку у скруті і в радості та відзначити 20-ліття, відкритого у Винниках 2003 року Спільнотою «Емаус — Оселя» Центру підтримки людей, які втратили дім.
08.06.23
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Штука
470-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Веселе), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Іванівське та Північне), Авдіївському (Авдіївка та Первомайське) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). За добу відбулося 30 бойових зіткнень
08.06.23
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Україна
Дві історії
Лев Чабан
Лише один лише абзац тексту Ярослава Грицака здатний викликати зливу спогадів і роздумів: історія родин Бачинських-Федусевичів-Чабанів.
07.06.23
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Минуле
Максим Голенко очолив театр ім. Марії Заньковецької
Голос заньківчан у просторі української культури завжди – з часів Бориса Романицького, Бориса Тягна, Володимира і Серія Данченків, Федора Стригуна – звучав сильно і яскраво. Так і буде далі. Театрові з потужною національною історією у час найважчих втрат і найбільших перемог годиться бути таким же рішучим.
07.06.23
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Штука
Відкривати діалоги актуальною драматургією
Максим Голенко
Тепер відбувається процес виховання нації, і виховання глядача також суміжне з цим історичним процесом. Ми заради цього й працюємо в театрі: не заради того, щоб розважати людей, а щоб мати мисляче суспільство, яке може розвивати країну.
07.06.23
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Штука
469-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Кремінна, Білогорівка, Берестове), Бахмутському (Кліщіївка) та на Мар’їнському напрямках (13 атак у районі Мар’їнки). За минулу добу відбулося 30 бойових зіткнень.
07.06.23
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Україна
135-річчя Василя Барвінського
У пʼятницю, 9 червня, ініціатори музичних вечорів у Музеї Митрополита Андрея Шептицького запрошують на камерний концерт, присвячений 135-річчю від дня народження видатного українського композитора Василя Барвінського.
06.06.23
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Штука
Дайте їм шанс
Майкл Мишкало
Вони, ті, хто в бою, — вони це зробили. Be brave like Ukraine — це про них. Вони це довели, коли зупинили орду. У нас повірили, повірили, що перемога буде за нами. Нам усім дали шанс
06.06.23
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Дискурси