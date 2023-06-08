Архип Куїнджі

Максим Голенко очолив театр ім. Марії Заньковецької

Голос заньківчан у просторі української культури завжди – з часів Бориса Романицького, Бориса Тягна, Володимира і Серія Данченків, Федора Стригуна – звучав сильно і яскраво. Так і буде далі. Театрові з потужною національною історією у час найважчих втрат і найбільших перемог годиться бути таким же рішучим.