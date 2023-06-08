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Архип Куїнджі
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Архип Куїнджі «Ніч на Дніпрі»
Четвер, Червень 8, 2023 - 00:15
До теми
Максим Голенко очолив театр ім. Марії Заньковецької
Голос заньківчан у просторі української культури завжди – з часів Бориса Романицького, Бориса Тягна, Володимира і Серія Данченків, Федора Стригуна – звучав сильно і яскраво. Так і буде далі. Театрові з потужною національною історією у час найважчих втрат і найбільших перемог годиться бути таким же рішучим.
07.06.23
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Штука
Відкривати діалоги актуальною драматургією
Максим Голенко
Тепер відбувається процес виховання нації, і виховання глядача також суміжне з цим історичним процесом. Ми заради цього й працюємо в театрі: не заради того, щоб розважати людей, а щоб мати мисляче суспільство, яке може розвивати країну.
07.06.23
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Штука
135-річчя Василя Барвінського
У пʼятницю, 9 червня, ініціатори музичних вечорів у Музеї Митрополита Андрея Шептицького запрошують на камерний концерт, присвячений 135-річчю від дня народження видатного українського композитора Василя Барвінського.
06.06.23
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Штука
Поезія як свідчення
Кшиштоф ЧИЖЕВСЬКИЙ
Час війни залишає виразні сліди. Одним із них, на мою думку, є потреба писати інакше. Навіть якщо це починається з внутрішнього імперативу «я хочу писати погано»
06.06.23
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Дискурси
Громадянська війна vs контрнаступ
Юрко ТИМЧУК
В українців змінився режим дня. Раніше ми вранці насамперед спостерігали за здобутками ЗСУ, тепер до цього додалося вивчення роботи «легіонерів»
06.06.23
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Україна
468-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Води Дніпра потужним валом сходять нижче по течії, підтоплюючи прибережні села і Херсон. Державні служби розпочали евакуацію населення. Згідно з попередніми оцінками, у зоні підтоплення лежить 80 поселень.
06.06.23
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Україна
Львівський дитячий оркестр формує музичну команду
Проєкт охоплює щотижневі оркестрові та групові репетиції з диригентом та професійними музикантами-наставниками, які зможуть не тільки допомогти покращити навички гри на музичних інструментах, а й підтримати та надихнути на нові звершення.
05.06.23
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Штука
Дружба
Андрій Содомора
«Друг» – другий, у кому одне «я» (ego) знайшло душевну подібність в іншому «я», при-йняло його, про-йнялося бажанням спри-яти йому, при-ятелеві
05.06.23
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Дискурси