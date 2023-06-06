набої-генштаб

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2023 року
Вівторок, Червень 6, 2023 - 09:00
До теми
467-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (біля Новоселівського), Лиманському (біля Білогорівки), Бахмутському (біля Іванівського) та на Мар’їнському напрямках (в районі Мар’їнки). За минулу добу – 29 бойових зіткнень
05.06.23
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Україна
466-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (біля Новоселівського), Лиманському (біля Білогорівки та Спірного), Бахмутському (біля Іванівського та Білої Гори) та на Мар’їнському напрямках (в районі Мар’їнки). За минулу добу – 23 бойових зіткнення
04.06.23
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Україна
За кадром “Дами з покритою головою”
Олеся Ісаюк
Якщо “перекласти” драму Маргарити Орлеанської на колізії української історії, то відчитаємо і втому від процесів, і варіанти “монологу колонізатора” — мовляв, навіщо ці всі зусилля, “даваймо жити дружно”...
03.06.23
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Україна
La dolce vita
Василь МАХНО
Халова. Це слово з мого дитинства, коли за солодощі нам правили хліб, посипаний цукром і змочений водою, чи навіть молодий цвіт акації
03.06.23
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Дискурси
465-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському напрямку (поблизу Новоселівського), Лиманському напрямку (біля Макіївки та Спірного), Бахмутському (біля Іванівського) та на Мар’їнському напрямку (в районі Мар’їнки). За минулу добу – 29 бойових зіткнень
03.06.23
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Україна
Рашизм – причина війни Росії проти Європи в Україні
Олександр КОСТЕНКО
Світ має ПРИРОДНЕ право на адекватні засоби для дерашизації Росії
02.06.23
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Дискурси
Українські історики перед викликом російського національного міфу
Назар Заторський
Деконструкція Росії як держави неможлива без деконструкції російського міфу. Зламати його відразу буде вкрай складно, але вкрай необхідно
02.06.23
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Минуле
Косовська криза
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Найповажніша криза в царині безпеки, яку ми спостерігаємо за останні роки в Косові. Захід чи не вперше головну провину покладає на Пріштіну.
02.06.23
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У світі