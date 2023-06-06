набої-генштаб

За кадром “Дами з покритою головою”

Олеся Ісаюк

Якщо “перекласти” драму Маргарити Орлеанської на колізії української історії, то відчитаємо і втому від процесів, і варіанти “монологу колонізатора” — мовляв, навіщо ці всі зусилля, “даваймо жити дружно”...