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Важке дитинство ніколи не закінчується
Єжи Урбан
До теми
462-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (західніше Масютівки та на Новоселівське), Лиманському (південніше Кузьминого), Авдіївському (на Сєверне) та на Мар’їнському (в районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 27 атак
31.05.23
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Україна
До чого ведуть компроміси з російським агресором
Тарас Стецьків
Історично російський імперський проєкт і український демократичний концепт є антагоністичними за своєю природою. Компроміс між ними неможливий. Перемогти має або один, або інший. Перемога однієї моделі означає загибель іншої.
30.05.23
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Україна
Мистецтво лінії і форми
Оксана Палій
Дуже хотілося втілити задум пам’ятника, який концептуально був вписуваний в історію Держави, нашу історичну пам'ять, ландшафт міста Львова, бо такого місця культури пам’яті, зафіксованої в скульптурі «Репресованим українським родинам», нам бракує.
30.05.23
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Штука
461-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (в районі сіл Масютівка і Крохмальне та Новоселівське і Стельмахівка) та на Мар’їнському (в районі Мар’їнки) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 27 атак, з них 12 – на Мар’їнському напрямку
30.05.23
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Україна
В пошуках Че
Юрко ТИМЧУК
Теми «Контрнаступ» і «F-16» ще збуджують інформаційний простір, але трапляються події, які відсовують їх на другий план. Тимчасово.
29.05.23
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Україна
Слово при людині і людина при слові
Андрій Содомора
Український народ – узгоджене означення; народ України – неузгоджене...
29.05.23
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Дискурси
460-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського), на Шахтарському (біля Великої Новосілки) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 19 атак.
29.05.23
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Україна
459-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (західніше Хромового), на Авдіївському (Сєверне та Первомайське) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 21 атаку, з них 14 – біля Мар’їнки
28.05.23
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Україна