Дівчинка з кулею. Бенксі

До чого ведуть компроміси з російським агресором

Тарас Стецьків

Історично російський імперський проєкт і український демократичний концепт є антагоністичними за своєю природою. Компроміс між ними неможливий. Перемогти має або один, або інший. Перемога однієї моделі означає загибель іншої.