Statue of Hope

Дещо про рух гіпі, про Сковороду і про себе

Волдмур (Володимир Яворський)

Мушу з гіркотою визнати, що ні на йоту не просунувся до тої мети, до якої прагнув, будучи гіпі, там, у далекому, тепер уже як мариво, Львові...