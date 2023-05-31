Statue of Hope

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Статуя надії в онкологічній клініці в Огайо
Середа, Травень 31, 2023 - 09:30
До теми
461-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (в районі сіл Масютівка і Крохмальне та Новоселівське і Стельмахівка) та на Мар’їнському (в районі Мар’їнки) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 27 атак, з них 12 – на Мар’їнському напрямку
30.05.23
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Україна
В пошуках Че
Юрко ТИМЧУК
Теми «Контрнаступ» і «F-16» ще збуджують інформаційний простір, але трапляються події, які відсовують їх на другий план. Тимчасово.
29.05.23
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Україна
460-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського), на Шахтарському (біля Великої Новосілки) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 19 атак.
29.05.23
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Україна
459-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (західніше Хромового), на Авдіївському (Сєверне та Первомайське) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 21 атаку, з них 14 – біля Мар’їнки
28.05.23
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Україна
Аеропорт імені Руставелі
Віталій Портников
Популізм – перша та головна передумова повернення України до російської сфери впливу. І приклад Грузії тому підтвердження
28.05.23
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Дискурси
«І ми в Европі»
Михайло Гнатюк
Іван Франко і европейський цивілізаційний вибір України: здобути для неї поважанє цивілізованого світу і тим допомогти українському народові здобути собі долю
28.05.23
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Минуле
Дещо про рух гіпі, про Сковороду і про себе
Волдмур (Володимир Яворський)
Мушу з гіркотою визнати, що ні на йоту не просунувся до тої мети, до якої прагнув, будучи гіпі, там, у далекому, тепер уже як мариво, Львові...
27.05.23
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Минуле
458-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулося 25 бойових зіткнень.
27.05.23
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Україна