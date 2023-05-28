Якщо не відають далеких дум, то не уникнуть близьких розчарувань

“Без коріння”: несправжність Росії?

Олеся Ісаюк

Критика складніша, ніж просто протиставлення “Європи” і “Росії” як цивілізації і не-цивілізації. Ідеться про критику Росії як квазі-Європи, Європи тільки за зовнішніми ознаками, яка насправді є чимось зовсім іншим.