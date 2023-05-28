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Якщо не відають далеких дум, то не уникнуть близьких розчарувань
Конфуцій
До теми
459-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (західніше Хромового), на Авдіївському (Сєверне та Первомайське) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 21 атаку, з них 14 – біля Мар’їнки
28.05.23
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Україна
«І ми в Европі»
Михайло Гнатюк
Іван Франко і европейський цивілізаційний вибір України: здобути для неї поважанє цивілізованого світу і тим допомогти українському народові здобути собі долю
28.05.23
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Минуле
458-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулося 25 бойових зіткнень.
27.05.23
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Україна
“Без коріння”: несправжність Росії?
Олеся Ісаюк
Критика складніша, ніж просто протиставлення “Європи” і “Росії” як цивілізації і не-цивілізації. Ідеться про критику Росії як квазі-Європи, Європи тільки за зовнішніми ознаками, яка насправді є чимось зовсім іншим.
26.05.23
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Україна
Інженери білості
Юрко ПРОХАСЬКО
Охочі до життя, відкриті майбутності, сповнені недовіри до сучасності, суверенні, оснащені неспішною і неметушливою фаховістю. На початку юності щойно по великих війнах
26.05.23
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Дискурси
Два світи
Маґдалена Новак
Нові аспекти національної ідентифікації митрополита Андрея Шептицького в 1865–1914 роках
26.05.23
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Минуле
Святий Боже, святий кріпкий…
Тарас Прохасько
А на початку сімдесятих у наші гори несподівано прийшли жуки. Колоради. Донесло.
25.05.23
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Дискурси
Wilno Vilnius Vilne 1918-1948. Одне місто – багато наративів
Нікодем Щиґловський
Виставка в Кракові про боротьбу між прихильниками польського та литовського бачення майбутнього Вільнюса, що святкує в цьому році 700-річчя
25.05.23
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Минуле