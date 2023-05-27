Іван Франко

Травми війни і людський капітал: роль культури

Тетяна ПИЛИПЧУК

Що варто забути, чи варто щось забувати, і забування яких досвідів ми не можемо допустити ніколи? Сьогодні саме від мистецтва і від культури загалом залежить, яку памʼять і які порожнечі в ній матимуть наші нащадки.