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Іван Франко
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День пам'яті Івана Франка
Субота, Травень 27, 2023 - 22:45
До теми
“Без коріння”: несправжність Росії?
Олеся Ісаюк
Критика складніша, ніж просто протиставлення “Європи” і “Росії” як цивілізації і не-цивілізації. Ідеться про критику Росії як квазі-Європи, Європи тільки за зовнішніми ознаками, яка насправді є чимось зовсім іншим.
26.05.23
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Україна
Інженери білості
Юрко ПРОХАСЬКО
Охочі до життя, відкриті майбутності, сповнені недовіри до сучасності, суверенні, оснащені неспішною і неметушливою фаховістю. На початку юності щойно по великих війнах
26.05.23
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Дискурси
Два світи
Маґдалена Новак
Нові аспекти національної ідентифікації митрополита Андрея Шептицького в 1865–1914 роках
26.05.23
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Минуле
Wilno Vilnius Vilne 1918-1948. Одне місто – багато наративів
Нікодем Щиґловський
Виставка в Кракові про боротьбу між прихильниками польського та литовського бачення майбутнього Вільнюса, що святкує в цьому році 700-річчя
25.05.23
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Минуле
Україна після війни: соціальний вимір
Олександр Сушко
Може здатися, що річ у грошах. Однак люди важливіші. Тож є речі, яких не принесуть ані донори, ані інвестори. Те, як ми впораємося з цим викликом, визначить образ майбутнього України.
25.05.23
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Галичина
456-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулось 28 бойових зіткнень.
25.05.23
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Україна
Хід полонинський
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
А я пиду в полонинку, на ту Старостаю, єк ‘ми літо літувати, лиш собі гадаю. Єк ‘ми літо літувати, білі вивці пасти, здаєтци ‘ми, файна любко, без тебе пропасти
24.05.23
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Дискурси
Травми війни і людський капітал: роль культури
Тетяна ПИЛИПЧУК
Що варто забути, чи варто щось забувати, і забування яких досвідів ми не можемо допустити ніколи? Сьогодні саме від мистецтва і від культури загалом залежить, яку памʼять і які порожнечі в ній матимуть наші нащадки.
24.05.23
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Україна