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Норильське повстання
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70 років тому почалося Норильське повстання
П'ятниця, Травень 26, 2023 - 11:00
До теми
Wilno Vilnius Vilne 1918-1948. Одне місто – багато наративів
Нікодем Щиґловський
Виставка в Кракові про боротьбу між прихильниками польського та литовського бачення майбутнього Вільнюса, що святкує в цьому році 700-річчя
25.05.23
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Минуле
456-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулось 28 бойових зіткнень.
25.05.23
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Україна
Хід полонинський
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
А я пиду в полонинку, на ту Старостаю, єк ‘ми літо літувати, лиш собі гадаю. Єк ‘ми літо літувати, білі вивці пасти, здаєтци ‘ми, файна любко, без тебе пропасти
24.05.23
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Дискурси
Травми війни і людський капітал: роль культури
Тетяна ПИЛИПЧУК
Що варто забути, чи варто щось забувати, і забування яких досвідів ми не можемо допустити ніколи? Сьогодні саме від мистецтва і від культури загалом залежить, яку памʼять і які порожнечі в ній матимуть наші нащадки.
24.05.23
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Україна
455-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 26 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
24.05.23
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Україна
Як я провів зиму
Юрій Винничук
Коли згадую ті тривожні зимові дні, вони виглядають для мене всуціль чорними і сповненими невиразного жаху. Хоча власне тоді я жодного жаху не відчував
23.05.23
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Дискурси
454-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 30 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
23.05.23
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Україна
Поки летять F-16
Юрко ТИМЧУК
Словосполучення «двісті тисяч "двохсотих" росіян» додає впевненості у завтрашньому дні, але багато «хороших росіян» у поліетиленових пакетах не буває.
23.05.23
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Україна