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Нi в чому не помилятися — прерогатива богiв
Демосфен
До теми
455-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 26 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
24.05.23
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Україна
454-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 30 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
23.05.23
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Україна
Поки летять F-16
Юрко ТИМЧУК
Словосполучення «двісті тисяч "двохсотих" росіян» додає впевненості у завтрашньому дні, але багато «хороших росіян» у поліетиленових пакетах не буває.
23.05.23
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Україна
Включити Україну в Раду Безпеки ООН замість РФ
Бернар-Анрі Леві
Пам’ять це дозволяє, мораль цього прагне, а відкриті дебати між об'єднаними і суверенними націями можуть вирішити це питання.
22.05.23
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Дискурси
Мова, слово
Андрій Содомора
У світі слів – у світлі слів: мова мала б ставати не чистішою (так і до стерильності недалеко), а світлішою.
22.05.23
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Дискурси
Костянтин Москалець: «Спорудження мосту»
У книжці є місце для смутку і радості, для сміху і роздумів про вічні речі, як-от любов і смерть, прощення та співчуття. Потреба рефлексувати про важливе і є в певному сенсі нашим щоденним спорудженням мосту, завдяки якому потрапляємо на береги, донедавна невідомі й недоступні для нас.
22.05.23
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Штука
453-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 37 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
22.05.23
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Україна
Габсбурзький міт Василя Стефаника. III
Іван Монолатій
Стефаникові чуже національне знеособлення підданців перед мітом цісаря: його світ перебуває у системі координат міжетнічної взаємодії
21.05.23
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Минуле