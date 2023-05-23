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Джакомо Балла
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Джакомо Балла «Песимізм та оптимізм» (1923)
Вівторок, Травень 23, 2023 - 23:30
До теми
454-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 30 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
23.05.23
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Україна
Поки летять F-16
Юрко ТИМЧУК
Словосполучення «двісті тисяч "двохсотих" росіян» додає впевненості у завтрашньому дні, але багато «хороших росіян» у поліетиленових пакетах не буває.
23.05.23
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Україна
Костянтин Москалець: «Спорудження мосту»
У книжці є місце для смутку і радості, для сміху і роздумів про вічні речі, як-от любов і смерть, прощення та співчуття. Потреба рефлексувати про важливе і є в певному сенсі нашим щоденним спорудженням мосту, завдяки якому потрапляємо на береги, донедавна невідомі й недоступні для нас.
22.05.23
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Штука
453-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 37 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
22.05.23
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Україна
Габсбурзький міт Василя Стефаника. III
Іван Монолатій
Стефаникові чуже національне знеособлення підданців перед мітом цісаря: його світ перебуває у системі координат міжетнічної взаємодії
21.05.23
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Минуле
452-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 53 бойових зіткнення, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
21.05.23
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Україна
Хіросіма
Віталій Портников
У саміту групи семи в Хіросімі є свій сумний символ – символ несприйнятого уроку ядерної катастрофи...
21.05.23
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Дискурси
Усвідомлення
Василь МАХНО
так важко слова ті підважити так легко змовчати у них мовчання чавунні важелі над світлом кульбабиним
20.05.23
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Дискурси