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Неможливо увесь час бути героєм, але завжди можна залишатися людиною
Йоганн фон Гете
До теми
Габсбурзький міт Василя Стефаника. III
Іван Монолатій
Стефаникові чуже національне знеособлення підданців перед мітом цісаря: його світ перебуває у системі координат міжетнічної взаємодії
21.05.23
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Минуле
452-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 53 бойових зіткнення, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
21.05.23
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Україна
Усвідомлення
Василь МАХНО
так важко слова ті підважити так легко змовчати у них мовчання чавунні важелі над світлом кульбабиним
20.05.23
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Дискурси
451-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджували основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулося понад 80 бойових зіткнень, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та біля Авдіївки, Степового і Новомихайлівки
20.05.23
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Україна
450-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 29 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.
19.05.23
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Україна
Диявольське жлобство
Назар Заторський
Бог хоче, щоб усім було так само добре, як Йому, а диявол хоче, щоб усім було так само погано, як йому. Коли ви бажаєте іншим пережити травматичний досвід війни, ви включаєте диявольську логіку, а не Божу.
19.05.23
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Галичина
Проблеми «авіаційної коаліції»
Максим МУЛЯР
Можливо, занадто поволі, невпевнено, з горем навпіл, але довгоочікувана «авіаційна коаліція» для України таки формується.
19.05.23
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У світі
«Запорожець за Дунаєм» на новий лад
Новий погляд на українську класику, з усвідомленням власної гідності та значущості, національної ідеї, сподіванням та вірою у перемогу завдяки ЗСУ: козаки постають могутньою, войовничою та свободолюбною силою, що здатна протистояти будь-яким перешкодам та ворогам.
19.05.23
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Штука