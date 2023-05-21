Неможливо увесь час бути героєм, але завжди можна залишатися людиною

Диявольське жлобство

Назар Заторський

Бог хоче, щоб усім було так само добре, як Йому, а диявол хоче, щоб усім було так само погано, як йому. Коли ви бажаєте іншим пережити травматичний досвід війни, ви включаєте диявольську логіку, а не Божу.